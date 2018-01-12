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Прокуратура Черкесска требует разобрать незаконно построенный мост

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В Черкесске Карачаево-Черкесии прокуратура выявила нарушения при строительстве  моста через реку Абазинка. Переправу установили без соответствующего разрешения и проверки на прочность и безопасность. 

Сигнал поступил от жителей домов на улице Тенистой, которая по генплану является тупиковой. Незаконная переправа стала продолжением дороги. Об этом сообщает NewsTracker. В адрес главы города направлено требование устранить опасный объект.

Стоит отметить, что 10 ноября в Челябинской области суд оштрафовал на 2,5 млн рублей егеря, который самовольно проложил дорогу к охотничьей базе. По данным Россельхознадзора, мужчина повредил земли сельхозназначения площадью около 3 тыс. кв. м на границе с Курганской областью. Однако местные жители говорят, эта территория давно стала болотом.

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