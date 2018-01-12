В ФБР назвали сотрудников Apple придурками из-за защиты гаджетов от взлома

Представитель Федерального бюро расследований (ФБР) США Стивен Флэтли назвал сотрудников компании Apple придурками из-за шифрования смартфонов, которое осложняет спецслужбам взлом гаджетов. Об этом сообщает Motherboard.

Эксперт-криминалист Флэтли отметил, что из-за шифрования смартфонов, его коллегам из ФБР приходится тратить на взлом продукции Apple около двух месяцев, тогда как ранее этот процесс занимал два дня.

Из-за увеличения времени на попытку ввода пароля сотрудники ФБР могут вводить один пароль раз в 18 секунд. Раньше им требовалась минута на перебор 45 паролей.

По данным «Рамблер News», приводить цитату специалиста про «придурков» издание не стало.

В дополнение к жалобам на Apple Флэтли похвалил израильскую компанию Cellebrite, которая, по его словам, «единственная борется с компанией» и предоставляет ведомствам инструменты для взлома устройств Aplle.

Ранее портал iz.ru сообщал, что против компании Apple возбудили первое уголовное дело за замедление iPhone. Расследование начала парижская прокуратура по статье «Обман».