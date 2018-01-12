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Морозы и сильный ветер ожидаются в Краснодарском крае

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Морозы и сильный ветер ожидаются в Краснодарском крае сегодня во второй половине дня, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по краю.

Сильный северо-восточный ветер и холода прибудут сегодня, 12 января, во второй половине дня на Кубань. По прогнозам синоптиков, ветер будет достигать 20–25 м/с от Анапы до Джубги, в остальных районах его скорость будет составлять 12–17 м/с, сообщило ИА KrasnodarMedia.

Завтра скорость ветра начнет усиливаться, к 15 января она может развиться до 25–30 м/с на отрезке от Анапы до Джубги и до 30–34 м/с на территории Новороссийска. Температура воздуха в эти дни пойдет на понижение и будет составлять от -7 до -12 градусов ночью и от 0 до -5 градусов в дневное время.

14 и 15 января жителей Кубани ожидает снегопад и метель. Метель повлечет за собой поземку и видимость на дороге уменьшится до 500 м. В связи с этим МЧС просит граждан быть внимательными и осторожными, автомобилистам соблюдать скоростной режим и дистанцию.

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