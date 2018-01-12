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Уфу окружат зеленым поясом

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Власти Башкирии приняли решение создать вокруг Уфы зеленый пояс. Лесопарковая зона появится на территории Уфимского района. Соответствующее постановление приняли депутаты Госсобрания республики.

Как сообщает ИА «Башинформ», площадь зеленого пояса предположительно составит 1,7 тыс. га. Лесные массивы вокруг города будут охраняться, на территории введут ограничительный режим природопользования или другой хозяйственной деятельности.

В конце 2017 года зеленый пояс решено было создать вокруг Рязани. Сообщалось, что с инициативой выступили представители общественности. Идею поддержал «Общероссийский народный фронт».

Процесс создания лесопарковых зон вокруг крупных городов начался 1 января 2017 года. Он проходит в 50 субъектах страны. В таких зонах запрещены капитальное строительство (кроме турбаз и санаториев), размещение опасных объектов, разработка месторождений и прочая хозяйственная деятельность.

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