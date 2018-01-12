Дело о погибших на мурманском судне моряках передано в суд

Правоохранительные органы завершили расследование уголовного дела в отношении капитана рыбопромыслового судна «Капитан Сулимов». Его обвиняют в гибели четырех моряков. Материалы переданы в суд.

Как отмечает ИА «Би-порт», речь идет об инциденте, который произошел на судне 13 июля 2017 года в Норвежском море. В помещении рыбомучной установки началось тление гофротары. В аварийное помещение вошли моряки, у которых не было изолирующих дыхательных аппаратов. В результате они получили отравление угарным газом, что стало причиной их гибели.

Следствие установило, что именно капитан допустил нарушение требований пожарной безопасности из-за небрежного исполнения своих служебных обязанностей. Ему грозит до семи лет тюрьмы.

Судно «Капитан Сулимов» принадлежит ООО «Робинзон». Погибшие моряки были жителями Мурманской области.