Суд отказал лидеру хакерской группы «Шалтай-Болтай» в УДО

Лефортовский суд Москвы отказался условно-досрочно выпустить из тюрьмы лидера хакерской группировки «Шалтай-Болтай» Владимира Аникеева.

Об этом сообщили новостные агентства в пятницу, 12 января, из зала суда

«Ходатайство Аникеева оставить без удовлетворения», — цитирует сообщение «РИА Новости».

В июле Мосгорсуд приговорил Аникеева, обвиняемого в незаконном доступе к цифровой информации, к 2 годам колонии общего режима. Срок наказания, с учетом содержания в СИЗО, истекает в ноябре 2018 года.

Аникееву было предъявлено обвинение во взломе электронной почты шести человек. По данным следствия, лидер хакерской группы виновен в получении несанкционированного доступа к ящикам Елены Морозовой из группы «Сумма», Евгения Кислякова, работавшего в Сбербанке, и Натальи Тимаковой (пресс-секретарь премьер-министра РФ). Также Аникеев взломал почтовые аккаунты Тимура Прокопенко из администрации президента и помощника президента Андрея Белоусова. Хакеры продавали информацию за биткоины.