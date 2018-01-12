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В Саратове скончался попавший под товарный поезд пенсионер

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62-летний мужчина, попавший под грузовой поезд в Саратове, скончался. Его травмы оказались несовместимы с жизнью, сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Как уточняет ИА «Взгляд-инфо», инцидент произошел накануне, 11 января, в районе Трофимовского моста. Мужчина попал под поезд между станциями ОП «Молодежный» и «Площадь Ленина». Машинист поезда применил экстренное торможение, однако избежать наезда на человека ему не удалось.

6 января около станции Криволучье под Тулой под колесами поезда погиб футболист Антон Мартынковский. Ранее в декабре на Казанском направлении Московской железной дороги под колеса поезда попал 17-летний подросток. Это произошло между станциями Москворецкая и Пески.

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