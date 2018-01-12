Во Владивостоке установлен памятник Штирлицу

Памятник знаменитому литературному и киногерою — советскому разведчику Отто фон Штирлицу, также известному как Максим Максимович Исаев, — установлен в центре Владивостока.

Памятник создан на деньги меценатов и официально еще не открыт, сообщили «Интерфаксу» в мэрии Владивостока.

По словам автора работы художника Павла Шугурова, памятник — это по сути арт-объект, который представляет собой металлический лист высотой около 2,5 м, в котором прорезан силуэт человека в шляпе и плаще.

«Силуэт разделен на две половины — светлую и темную, что по замыслу отражает сложность работы разведчика», — пояснил художник.

Ряд краеведов утверждают, что писатель Юлиан Семенов придумал образ разведчика Исаева-Штирлица именно во Владивостоке.

В марте 2017 года продавец из Москвы выставил на eBay фотографии актеров Вячеслава Тихонова и Леонида Куравлева из кинофильма Татьяны Лиозновой «Семнадцать мгновений весны», утверждая, что на снимках изображены офицеры нацистской Германии.