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Nissan начал опыты по оснащению автомобилей средствами прямого скоростного общения

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Фото: Global Look Prees/Rodrigo Reyes Marin
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Японская автомобилестроительная корпорация Nissan Motor начала эксперименты по оснащению своих электромобилей средствами прямого скоростного общения без участия человека.

Об этом представители компании сообщили в пятницу, 12 января.

Такая технология позволит обойтись без ретрансляторов для связи компьютеров всех участников движения, сообщает ТАСС.

В перспективе такая технология поможет решить проблему пробок и создать беспилотные автомобили.

Кроме автопроизводителя в проекте примет участие компания мобильной связи NTT Docomo, работающая в сетях пятого поколения.

25 декабря Nissan сообщил, что отзывает в России почти 128 тыс. автомобилей Tiida и Note в связи с возможным некорректным срабатыванием подушки безопасности водителя.

Под отзыв подпадают 127,738 тыс. машин Tiida (C11) и Note (E11), произведенных с 30 августа 2008 года по 1 августа 2014 года.

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