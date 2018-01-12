Nissan начал опыты по оснащению автомобилей средствами прямого скоростного общения
Японская автомобилестроительная корпорация Nissan Motor начала эксперименты по оснащению своих электромобилей средствами прямого скоростного общения без участия человека.
Об этом представители компании сообщили в пятницу, 12 января.
Такая технология позволит обойтись без ретрансляторов для связи компьютеров всех участников движения, сообщает ТАСС.
В перспективе такая технология поможет решить проблему пробок и создать беспилотные автомобили.
Кроме автопроизводителя в проекте примет участие компания мобильной связи NTT Docomo, работающая в сетях пятого поколения.
25 декабря Nissan сообщил, что отзывает в России почти 128 тыс. автомобилей Tiida и Note в связи с возможным некорректным срабатыванием подушки безопасности водителя.
Под отзыв подпадают 127,738 тыс. машин Tiida (C11) и Note (E11), произведенных с 30 августа 2008 года по 1 августа 2014 года.