Британская семья не дает Абрамовичу построить самый дорогой стадион в Европе

Британская семья обратилась в суд с требованием остановить строительство нового стадиона футбольного клуба «Челси» в Лондоне из-за того, что тень от стадиона «Стэмфорд Бридж» может помешать их привычной жизни. Об этом сообщает BBC.

Владелец «Челси» миллиардер Роман Абрамович намеревался построить новый стадион для клуба стоимостью £1 млрд. Арена станет самым дорогим стадионом в Европе.

Однако британская семья, чей дом располагается неподалеку от места строительства, заявила, что из-за стадиона в их доме будет темнее, и обратилась в суд с требованием остановить строительство или обязать конструкторов «урезать» одну из стен стадиона, чтобы она не закрывала их дому солнечный свет.

Новый стадион получил разрешение на строительство год назад и был одобрен мэром Лондона.

Выслушав претензии семейства, представители «Челси» предложили компенсацию £50 тыс., однако британская семья не согласилась.

Ранее портал iz.ru сообщал, что «Челси» заинтересован в покупке полузащитника сборной России и ЦСКА Александра Головина. Лондонский клуб готов заплатить за футболиста £15 млн.