Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы
Ночь на пятницу, 12 января, стала самой холодной с начала зимы.
Информацию об этом распространил погодный центр «Фобос».
«Нужно отметить, что минувшая ночь в Москве стала самой холодной этой зимой. Температура понижалась до минус 7,3 градуса», — цитирует синоптиков «РИА Новости».
При этом отмечается, что сама зима аномально теплая.
1 января директор Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что январь ожидается теплым, однако стоит готовиться к избытку осадков.
«Все климатические модели показывают, что ближайшие сто лет, безусловно, будет теплеть», — отметил Вильфанд.
В частности, в Гидрометцентре прогнозируют аномально теплый март. Температура воздуха будет значительно превышать средние многолетние значения.