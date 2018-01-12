Прямой эфир
Сюжет:

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы

0
Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ночь на пятницу, 12 января, стала самой холодной с начала зимы.

Информацию об этом распространил погодный центр «Фобос».

«Нужно отметить, что минувшая ночь в Москве стала самой холодной этой зимой. Температура понижалась до минус 7,3 градуса», — цитирует синоптиков «РИА Новости».

При этом отмечается, что сама зима аномально теплая.

1 января директор Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что январь ожидается теплым, однако стоит готовиться к избытку осадков.

«Все климатические модели показывают, что ближайшие сто лет, безусловно, будет теплеть», — отметил Вильфанд.

В частности, в Гидрометцентре прогнозируют аномально теплый март. Температура воздуха будет значительно превышать средние многолетние значения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Погода в Москве на Крещенье удивит москвичей
В Москве ожидаются аномально теплая погода и осадки

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017