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СМИ сообщили о начале проверок замминистров Минобрнауки на плагиат

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Руслан Шамуков
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Диссертации заместителей министра и других сотрудников Минобрнауки начали проверять на плагиат. Об этом 12 января сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в ведомстве.

«Весь руководящий состав министерства от замов самого министра до заместителей директоров департаментов проверят на плагиат. Проверки уже начались», — сообщил собеседник агентства.

В пресс-службе Минобрнауки воздержались от комментариев.

11 января ТАСС со ссылкой на источник в министерстве сообщал, что глава Минобрнауки Ольга Васильева поручила проверить на плагиат диссертации и другие научные работы своих заместителей и руководителей департаментов ведомства. 

Решение было принято после того, как замглавы ведомства академик РАН Григорий Трубников сообщил о том, что его диссертацию обвинили в плагиате.

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