Синоптики предупредили об очень высоком давлении в Москве 12 января

Атмосферное давление в пятницу, 12 января, в Москве превысит норму на 20 единиц и поднимется до 765 мм ртутного столба. Об этом сообщили в погодном центре «Фобос».

«Давление очень высокое, на 20 единиц выше нормы — 765 мм ртутного столба, и будет расти. То есть по сути как будто мы опускаемся в шахту глубиной 260 м», –– приводит «РИА Новости» сообщение центра.

Также синоптики отметили, что существенных осадков в столице и Подмосковье в пятницу не ожидается. Погода установится морозная, будет облачно с небольшими прояснениями.

«Погода сегодня будет определяться влиянием скандинавского антициклона. Северо-восточный ветер 2–7 м/с, от –4 до –6 в Москве, от –3 до –8 по области», –– добавили в «Фобосе».

Ранее портал iz.ru сообщал, что климатолог рассказал об интенсивности опасных метеоявлений в России в 2018 году. По словам эксперта, погодные аномалии будут происходить все чаще, погода ожидается неустойчивая.