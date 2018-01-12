Абэ считает неприемлемыми претензии Сеула к соглашению по жертвам насилия

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ назвал неприемлемой позицию Сеула в урегулировании проблемы массовых случаев сексуального насилия над кореянками в годы японской оккупации полуострова (1910–1945). Об этом он заявил в эфире телеканала NHK.

Глава правительства Японии подчеркнул, что соблюдение подписанного Токио и Сеулом в декабре 2015 года соглашения по вопросу жертв сексуального насилия — это международной принцип. Тогда власти Японии принесли официальные извинения за военные преступления и передали около $8,9 млн в фонд помощи пострадавшим женщинам.

«То, что Южная Корея в одностороннем порядке требует дополнительных мер, абсолютно неприемлемо», — приводит ТАСС его слова.

Власти Японии придерживаются позиции, что соглашение 2015 года поставило точку в этом вопросе. Но после прихода к власти президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина была создана комиссия по расследованию обстоятельств заключения этого соглашения, которая установила, что оно не учитывало мнение самих жертв насилия.