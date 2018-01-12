Прямой эфир

Без света остаются жители около 900 частных домов в Новосибирске

0
Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Аварийные отключения из-за штормового ветра привели к отключению электроэнергии в 900 частных жилых домах в Новосибирске. Метель в городе продолжается, характер погоды не изменится в течение пятницы.

«Без электричества остаются 883 частных дома в Дзержинском, Кировском и Ленинском районах», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы мэрии города. Работы по восстановлению ЛЭП ведут аварийные бригады. Аварийные бригады работают для восстановления электроснабжения.

В четверг ветер сорвал фрагмент кровли, в результате произошла авария на улице Фабричной, погиб водитель автомобиля.

Ранее управление МЧС по Новосибирской области распространило экстренное предупреждение в связи с надвигающимися неблагоприятными погодными условиями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Шквалистый ветер в Барнауле повредил светофоры
Мокрый снег и сильный ветер ожидаются в Москве в ближайшие сутки

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017