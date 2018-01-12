Без света остаются жители около 900 частных домов в Новосибирске

Аварийные отключения из-за штормового ветра привели к отключению электроэнергии в 900 частных жилых домах в Новосибирске. Метель в городе продолжается, характер погоды не изменится в течение пятницы.

«Без электричества остаются 883 частных дома в Дзержинском, Кировском и Ленинском районах», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы мэрии города. Работы по восстановлению ЛЭП ведут аварийные бригады. Аварийные бригады работают для восстановления электроснабжения.

В четверг ветер сорвал фрагмент кровли, в результате произошла авария на улице Фабричной, погиб водитель автомобиля.

Ранее управление МЧС по Новосибирской области распространило экстренное предупреждение в связи с надвигающимися неблагоприятными погодными условиями.