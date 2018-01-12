WADA назвало преступниками хакеров Fancy Bears после утечки данных о связях с ФБР

Представители Всемирного антидопингового агентства (WADA) назвали преступной организацией хакерскую группу Fancy Bears, которая рассекретила данные о связях председателя независимой комиссии агентства Ричарда Макларена с Федеральным бюро расследований США. Так публикацию этих сведений прокомментировали в пресс-службе организации.

«Как известно, Fancy Bears — преступная организация, которая стремится подорвать работу WADA и его партнеров. Всё, что они опубликовали, устарело», — приводит «РИА Новости» комментарий представителя WADA.

При этом старший следователь независимой комиссии, управляющий директор британской компании Harod Associates Мартин Дабби отказался комментировать утечку данных.

10 января хакеры из Fancy Bears опубликовали документы, связанные с главой комиссии Всемирного антидопингового агентства Ричардом Маклареном, который занимался расследованием ситуации с допингом в российском спорте.

В частности, взломщики получили доступ к письмам одного из членов комиссии WADA Ричарда Янга, который входит в число партнеров активно сотрудничающей с ФБР юридической фирмы Bryan Cave LLP. В переписке с научным директором МОКа он попросил помощи во вскрытии допинг-проб в Лозанне. Кроме того, в письме самого Ричарда Макларена упоминались связи главного исследователя комиссии Мартина Дюбея с американским сыскным ведомством.

Комментируя произошедшее, председатель комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев отметил, что эта информация не стала ни для кого шоком.