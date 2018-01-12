Президент России Владимир Путин назвал любовь основой воспитания полноценного человека. Об этом российский лидер сказал в ходе общения со школьниками, написавшими лучшие сочинения на тему «Россия, устремленная в будущее».

Путин добавил, что не согласен с социалистами, утверждавшими, что семья прекратит свое существование, сообщает «Газета.ру».

«Много было дискуссий всяких у социалистов, таких, как Маркс, Энгельс, по поводу будущего семьи, они были убеждены в том, что семья прекратит свое существование», — приводит слова президента «Федеральное агентство новостей».

Однако социалисты упустили, что «в основе воспитания полноценного человека лежит любовь», продолжил Владимир Путин. Уверенность в себе сложно приобрести, если ребенок растет, не ощущая любви и заботы близких, отметил президент России.

Ранее Владимир Путин высказался за скорейшее обновление существующей системы подготовки кадров.