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Путин назвал любовь основой воспитания полноценного человека

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин назвал любовь основой воспитания полноценного человека. Об этом российский лидер сказал в ходе общения со школьниками, написавшими лучшие сочинения на тему «Россия, устремленная в будущее».

Путин добавил, что не согласен с социалистами, утверждавшими, что семья прекратит свое существование, сообщает «Газета.ру».

«Много было дискуссий всяких у социалистов, таких, как Маркс, Энгельс, по поводу будущего семьи, они были убеждены в том, что семья прекратит свое существование», — приводит слова президента «Федеральное агентство новостей».

Однако социалисты упустили, что «в основе воспитания полноценного человека лежит любовь», продолжил Владимир Путин. Уверенность в себе сложно приобрести, если ребенок растет, не ощущая любви и заботы близких, отметил президент России.

Ранее Владимир Путин высказался за скорейшее обновление существующей системы подготовки кадров. 

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