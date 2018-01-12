Трамп не ожидает ухода Тиллерсона с поста госсекретаря США

Президент США Дональд Трамп заявил, что «хорошо ладит» с госсекретарем Рексом Тиллерсоном и не ожидает его ухода с поста. Одновременно политик заметил, что он может уйти, передает ТАСС.

Как сказал Трамп в беседе с журналистом The Wall Street Journal, он надеется, что свой пост сохранит и директор национального экономического совета при Белом доме Гэри Кон. «Послушайте, Гэри может уйти, и Рекс может уйти, но я не ожидаю этого», — заявил Трамп.

Ранее СМИ несколько месяцев тиражировали информацию, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон намерен покинуть свой пост. Так, The New York Times со ссылкой на информированные источники заявила, что Рекс Тиллерсон будет уволен, а его пост займет глава ЦРУ Майк Помпео.

Впоследствии эту информацию опроверг президент США Дональд Трамп, назвав ее фейковыми новостями.