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Глава МЧС рассказал о самом тихом Новом годе за последние 20 лет

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Виталий Безруких
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Глава МЧС Владимир Пучков рассказал, что новогодние праздники стали самыми тихими за последние 20–25 лет. Он отметил в интервью «Российской газете», что ведомством заблаговременно были проведены профилактические мероприятия.

«Была проведена колоссальная профилактическая работа», — сказал министр. Пучков обратил внимание, что не было проблем с новогодними детскими елками, уменьшилось число техногенных пожаров. Однако спасателям пришлось спасать рыбаков, добавил глава МЧС. Многие вышли на лед, хотя он и слаб во многих регионах из-за теплой погоды, добавил министр.

Ранее стало известно, что за первые три дня нового года в России произошло меньше пожаров, чем в тот же период 2017 года.

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