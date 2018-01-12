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Врио главы Приморья надеется оставить в регионе северокорейских рабочих

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Руководство Приморского края хочет добиться разрешения оставить в регионе рабочих из КНДР, которые уже находятся на территории субъекта. Об этом сообщил врио губернатора Андрей Тарасенко.

По его словам, сейчас в регионе работают около 10 тыс. граждан Северной Кореи. Озабоченность судьбой этих людей также выразил консул КНДР Зо Сек Чхол.

«Мы выступили с инициативой, обратились в Москву о сохранении этого количества людей, чтобы не уехали. Такая примерная договоренность есть. Больше сюда не приедут, но не хотелось бы потерять рабочую силу, которая здесь есть», — приводит «РИА Новости» комментарий врио главы Приморского края.

Вместе с тем Андрей Тарасенко отметил, что если соответствующее разрешение получить не удастся, то на рабочих местах граждан КНДР смогут заменить работники из стран СНГ. В частности, такая договоренность достигнута с Узбекистаном.

29 декабря Минтруд сообщил, что отклонил заявки от работодателей Приморья, которые собирались нанять свыше 9 тыс. граждан из КНДР. Таким образом министерство выполнило требования резолюции Совбеза ООН.

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