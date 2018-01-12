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Росстат сообщил об инфляции в РФ за первую неделю года

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Инфляция в России в период с 1 по 9 января составила 0,2%, сообщает Росстат на своем сайте. По данным ведомства, наибольший рост цен коснулся яиц – этот продукт подорожал на 0,6%, сахарный песок и пшено подорожали на 0,3% и 0,2%.

Фрукты и овощи подорожали в среднем на 1,7%. Снизились цены на гречневую крупу – снижение наблюдается на 0,5%. Свинина, вермишель и карамели также подешевели – в среднем на 0,1-0,2%.

Стоимость поездки в метро выросла на 1,7%.

Ранее сообщалось, что цены на потребительские товары выросли по итогам декабря 2017 года на 0,4%. С начала текущего года инфляция составила 2,5%. В 2017 году россияне стали больше тратить за счет подработок и кредитов.

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