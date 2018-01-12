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«Известия» публикуют воспоминания современников о Курчатове

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Фото: РИА Новости
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Физик Игорь Курчатов родился в уральском городе Сим 12 января 1903 года. В честь 115-летия со дня рождения ученого газета «Известия» публикует фрагменты воспоминаний о Курчатове его учеников, соратников, современников.

По мнению президента Национального исследовательского центра — НИЦ «Курчатовский институт» — Игорь Курчатов стал основным лицом атомного проекта и его мотором.

«Он стал одним из первых, кто не просто почувствовал новый цивилизационный вызов, сумел оценить его последствия, но и предложил пути решения и блестяще их реализовал», — сказал он.

По воспоминаниям доктора физико-математических наук Бориса Ерозолимского, в лаборатории Курчатова была атмосфера всеобщей одержимости и преданности делу. Работа велась в условиях секретности, сотрудникам было запрещено вести какие-либо беседы об их исследованиях, и это придавало работе особый колорит.

«Мы не имели права встречаться с иностранцами и посещать рестораны. Все записи по работе велись только в специальных лабораторных журналах, которые каждый день сдавались в первый отдел. Время от времени первый отдел учинял «шмон»: проверяли ящики столов на страшный криминал — записи на неучтенных бумажках», — отмечает Ерозолимский.

Он также рассказал, что в лаборатории существовал особый список слов, употребление которых было запрещено и заменялось кодовыми словами: «Вместо «атом» следовало писать «субстанция», «ядро» — это «центр субстанции», «нейтроны» — «нулевые точки».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Наш современник Игорь Курчатов

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