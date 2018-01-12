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Повышение платы за проезд спровоцировало беспорядки в Сан-Паулу

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Фото: REUTERS/Nacho Doce
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Демонстрация против повышения платы за проезд в общественном транспорте в бразильском Сан-Паулу переросла в беспорядки. Кадры стычек между протестующими и силовиками продемонстрировал местный телеканал Globo.

После того как недовольные попытались заблокировать одну из станций метро, правоохранители применили светошумовые гранаты. Пострадал как минимум один силовик.

С 7 января стоимость одной поездки в общественном транспорте в городе повысилась с 3,8 реала до 4 реалов (с $1,18  до $1,24), указывает ТАСС.

Темой транспортных тарифов обеспокоены не только в Сан-Паулу. В конце декабря ветераны АТО заблокировали автовокзал в Днепре за отказ продавать льготные билеты на проезд участникам боевых действий.

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