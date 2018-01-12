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Осужденный за убийство американец покончил с собой в тюрьме Чехии

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Фото: Global Look Press/CTK Photo/Vaclav Salek
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Гражданин США Кевин Дахлгрен совершил суицид в чешской тюрьме, где он отбывал срок за убийство четырех своих дальних родственников. Об инциденте сообщило Чешское радио.

Осужденный является выходцем из города Пало-Альто штата Калифорния. В 2013 году он убил в чешском городе Брно семью из четырех человек — супружескую пару и двух сыновей. На тот момент преступнику было немногим более 20 лет.

Кевина Дахлгрена задержали в аэропорту Вашингтона, куда он прибыл, скрываясь от преследования. Американец был передан властям Чехии в 2015 году. В суде он заявил, что ничего не помнит о произошедшем и тогда был не в себе.

29 ноября экс-глава Хорватского совета обороны (HVO) в Боснии и Герцеговине Слободан Пральяк совершил самоубийство в зале суда после оглашения приговора Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ).

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