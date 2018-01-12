Псков успешно перешел на новую схему вывоза мусора

В Пскове с 1 февраля в квитанциях за коммунальные услуги в строке «За вывоз мусора» изменится тарифный план. Новые цены касаются граждан, не принявших решение о выборе способа управления домом. Об этом пишет Псковская лента новостей.

В связи с закрытием городской свалки мусор после сортировки развозят по трем близлежащим районным полигонам, чей лимит вместимости позволяет это сделать, — это Печоры, Палкино и Порхов. На сегодняшний день нет проблем с вывозом и захоронением бытовых отходов Пскова по новой схеме.

Городская свалка была создана в 1947 году. Все эти годы туда свозили отходы областного центра, а также Псковского района. После рекультивации, которая займет около трех лет, территорию планируют превратить в горнолыжный курорт.

В конце декабря президент РФ Владимир Путин подписал закон, который на законодательном уровне закрепляет раздельный сбор мусора в России. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации. Так, закон устанавливает новые требования к площадкам накопления отходов, а главное — запрещает властям принимать решение по размещению полигонов ТБО, мусоросжигательных заводов и сортировочных станций без проведения публичных слушаний.