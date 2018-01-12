Глава ВАК рассказал об успешной борьбе с «липовыми» диссертациями

Число защит кандидатских диссертаций в России кратно сократилось, что говорит о повышении их качества. Об этом рассказал председатель Высшей аттестационной комиссии (ВАК), ректор Российского университета дружбы народов Владимир Филиппов в интервью газете «Известия».

«Количество защит кандидатских диссертаций с 21 тыс. в год сократилось до 10 тыс., докторских стали защищать почти вдвое меньше. Это говорит о том, что «пена ушла», остались более качественные диссертации», — сказал он.

Ректор отметил, что самое радикальное сокращение произошло в экономических науках — их стало в четыре с лишним раза меньше.

Тем не менее, по словам Филиппова, «липовые» диссертации всё еще встречаются. Однако в 90% случаев это работы, защищенные в 2011–2012 годах, уточнил он.

Глава ВАК пошутил, что если раньше кто-то платил деньги за диссертацию, то теперь «большие начальники бегают и спрашивают», кому дать деньги, чтобы отказаться от ученой степени.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Мединский доказал свое право быть доктором наук»