Прямой эфир

Глава ВАК рассказал об успешной борьбе с «липовыми» диссертациями

0
Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Число защит кандидатских диссертаций в России кратно сократилось, что говорит о повышении их качества. Об этом рассказал председатель Высшей аттестационной комиссии (ВАК), ректор Российского университета дружбы народов Владимир Филиппов в интервью газете «Известия».

«Количество защит кандидатских диссертаций с 21 тыс. в год сократилось до 10 тыс., докторских стали защищать почти вдвое меньше. Это говорит о том, что «пена ушла», остались более качественные диссертации», — сказал он.

Ректор отметил, что самое радикальное сокращение произошло в экономических науках — их стало в четыре с лишним раза меньше.

Тем не менее, по словам Филиппова, «липовые» диссертации всё еще встречаются. Однако в 90% случаев это работы, защищенные в 2011–2012 годах, уточнил он.

Глава ВАК пошутил, что если раньше кто-то платил деньги за диссертацию, то теперь «большие начальники бегают и спрашивают», кому дать деньги, чтобы отказаться от ученой степени.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Мединский доказал свое право быть доктором наук»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Васильева потребовала проверить на плагиат диссертации своих заместителей
Автор песни-«плагиата» для Пугачевой ответил на обвинения

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017