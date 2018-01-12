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Бывший мэр Рима приговорен к двум годам тюрьмы за 50 обедов

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Silvia Lore
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Бывший мэр Рима Иньяцио Марино осужден на два года тюрьмы за растрату государственных средств на личные цели. Апелляционный суд признал чиновника виновным в оплате средствами из казны 50 обедов. Общая сумма растраты составила €13 тыс., сообщает ТАСС.

Ранее Марино был оправдан судом первой инстанции, однако прокуратура обжаловала вынесенный оправдательный приговор. Осужденный экс-мэр заявил о намерении обжаловать приговор в кассационном суде. В ходе рассмотрения дела он заявлял, что все обеды носили представительский характер.

Марино избрали мэром столицы Италии 2013 году, в 2015 году после серии скандалов он подал в отставку.

Ранее стало известно, что около 170 мафиози из организации «ндрангета» арестованы в Италии и Германии.

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