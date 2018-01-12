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Эксперты рассказали о происхождении атаковавших Хмеймим дронов

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Фото: ТАСС/Алексей Песляк
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Дроны, атаковавшие российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, могли быть произведены только с применением технологий, доступных военным из промышленно развитых стран. Такое мнение высказали эксперты, опрошенные «Известиями».

«Создание беспилотников такого класса невозможно в кустарных условиях. При их разработке и использовании задействовались специалисты, прошедшие специальную подготовку в странах, производящих и применяющих комплексы с беспилотными летательными аппаратами», — рассказал представитель Генштаба ВС РФ генерал-майор Александр Новиков.

Эксперт также обратил внимание на использовавшиеся самодельные боеприпасы, снаряженные поражающими элементами в виде металлических шариков. По его словам, взрывчатка для них производится рядом стран, в том числе на Украине на Шосткинском заводе химреактивов.

Как отметил военный историк Дмитрий Болтенков, беспилотники не имели дистанционного управления и были запрограммированы перед стартом. Поэтому боевикам надо было иметь самые свежие разведданные, получить которые из открытых источников невозможно.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Украинский след сирийских беспилотников

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