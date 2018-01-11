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Глава МИД ФРГ назвал условия для снятия санкций с России

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Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
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Длительное перемирие в Донбассе может стать поводом для поэтапного снятия санкций с России. Об этом заявил глава МИДа Германии Зигмар Габриэль. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на Sputnik Deutschland.

Он подчеркнул, что перемирие в восточной части Украины является одним из ключевых вопросов для снятия ограничительных мер.

«Если Российская Федерация готова сделать это (обеспечить длительное перемирие в зоне конфликта — Прим. ред.), то она должна что-то за это получить», — сказал Габриэль.

По его мнению, отмена санкций должна происходить поэтапно, и она должна перекликаться с поэтапным введением санкций. Министр иностранных дел Германии также добавил, что постепенное снятие санкций должно стартовать еще до полного выполнения условий Минских соглашений.

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