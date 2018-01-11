Производитель оленины оштрафован на 500 тыс. рублей на Урале

Крупнейший производитель оленины оштрафован на 500 тыс. рублей в селе Сёяха в Ямальском районе Ямало-Ненецкого автономного округа в Тюменской области, сообщила пресс-служба Россельхознадзора по области.

Один из филиалов главного поставщика оленины был оштрафован на полмиллиона рублей за незаконный сброс биоотходов в ненадлежащем месте. Организация не имеет собственного цеха по утилизации отходов производства, в связи с этим в течение восьми лет биологические материалы, остававшиеся после раздела оленины, сбрасывались в тундру, сообщило ИА «Ура.ру».

В заявлении Россельхознадзор отмечает, что подобные деяния опасны, они могут способствовать образованию и распространению возбудителей разнообразных болезней, опасных как для человека, так и для животного. Также подобный способ избавления от отходов загрязняет окружающую среду. Жалоб на другие филиалы не поступало.