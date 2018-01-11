Прямой эфир

Производитель оленины оштрафован на 500 тыс. рублей на Урале

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Крупнейший производитель оленины оштрафован на 500 тыс. рублей в селе Сёяха в Ямальском районе Ямало-Ненецкого автономного округа в Тюменской области, сообщила пресс-служба Россельхознадзора по области.

Один из филиалов главного поставщика оленины был оштрафован на полмиллиона рублей за незаконный сброс биоотходов в ненадлежащем месте. Организация не имеет собственного цеха по утилизации отходов производства, в связи с этим в течение восьми лет биологические материалы, остававшиеся после раздела оленины, сбрасывались в тундру, сообщило ИА «Ура.ру».

В заявлении Россельхознадзор отмечает, что подобные деяния опасны, они могут способствовать образованию и распространению возбудителей разнообразных болезней, опасных как для человека, так и для животного. Также подобный способ избавления от отходов загрязняет окружающую среду. Жалоб на другие филиалы не поступало.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Тюменские фермеры переходят на агрофраншизу
Свалку отходов решено рекультивировать в Ярославской области

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017