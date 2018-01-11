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Застрявшая в ФРГ колонна гаубиц США продолжит движение 12 января

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Фото: wikipedia.org
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Остановленная на востоке Германии колонна с шестью американскими самоходными гаубицами продолжит движение лишь вечером 12 января. Об этом сообщил в четверг, 11 января, представитель сухопутных войск США в Европе.

«Компания-подрядчик не имела необходимых документов для перевозки тяжелого и крупногабаритного груза. Сотрудники компании сейчас осуществляют перегрузку Paladin на подходящий транспорт», — цитирует его ТАСС

По словам военного, по германским дорогам такой груз может перемещаться только в вечернее и ночное время, поэтому колонна продолжит движение лишь в ночь на 13 января. Он также пояснил, что техника отправится на полигон Хоэнфельс в Баварии для участия в учениях, которые пройдут с 15 января по 5 февраля. После маневров гаубицы переместятся в Графенвёр, где останутся до июня.

Портал iz.ru писал о том, что 10 января полицейские Саксонии остановили на автобане шесть фур с американскими самоходными гаубицами. После проверки документов стражи правопорядка выявили многочисленные нарушения и не разрешили военной технике продолжить движение. Транспортировку осуществляла польская экспедиторская фирма. Компания и водители были оштрафованы.

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