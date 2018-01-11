Прямой эфир

Ремонт дорог начнется в апреле в Брянске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Масштабный ремонт дорог планируют начать в апреле в Брянске, сообщила пресс-служба мэрии города.

С наступлением подходящих погодных условий для проведения замены и ремонта асфальтного покрытия в городе в городе начнут работы дорожные службы. Ориентировочная дата начала проведения работ назначена на апрель 2018 года, сообщил NASHBRYANSK.RU.

Начать работы планируется с участка от Октябрьского моста до улицы Комарова, далее будут ремонтироваться дорога по улице Никитина и объездной путь из Володарского района в Фокинский.

Торги на проведение работ на данных участках уже состоялись и подрядчик выбран. Сейчас готовятся провести торги на ремонтные работы на Московском проспекте. Список всех запланированных к ремонту участков дорог еще редактируется и дополняется.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Обозначения автодорог изменятся в РФ с 2018 года
На Ямале из-за аномального тепла растаяли дороги

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017