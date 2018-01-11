Ремонт дорог начнется в апреле в Брянске

Масштабный ремонт дорог планируют начать в апреле в Брянске, сообщила пресс-служба мэрии города.

С наступлением подходящих погодных условий для проведения замены и ремонта асфальтного покрытия в городе в городе начнут работы дорожные службы. Ориентировочная дата начала проведения работ назначена на апрель 2018 года, сообщил NASHBRYANSK.RU.

Начать работы планируется с участка от Октябрьского моста до улицы Комарова, далее будут ремонтироваться дорога по улице Никитина и объездной путь из Володарского района в Фокинский.

Торги на проведение работ на данных участках уже состоялись и подрядчик выбран. Сейчас готовятся провести торги на ремонтные работы на Московском проспекте. Список всех запланированных к ремонту участков дорог еще редактируется и дополняется.