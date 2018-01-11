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Киев ответил на предположения об украинском следе в атаке на Хмеймим

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Фото: ТАСС/Савицкий Вадим
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Минобороны Украины опровергло предположения о том, что в атаке на российскую базу Хмеймим в Сирии прослеживается сирийский след. Об этом в комментарии УНИАН заявила пресс-секретарь главы ведомства Виктория Кушнир.

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«Мы отвергаем эти обвинения», — подчеркнула представитель министерства.

Ранее 11 января начальник управления строительства и развития БПЛА Генштаба ВС России генерал-майор Александр Новиков заявил, что в основу взрывчатого вещества боеприпасов в дронах, которые были задействованы в атаке на Хмеймим, входил порошок ТЭН, который производится и на Украине. Он уточнил, что по мощности ТЭН превосходит гексоген, а также указал, что данное вещество не может быть изготовлено в кустарных условиях или извлечено из других боеприпасов.

Атака на авиабазу Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения в Тартусе в ночь на 6 января была предпринята в ночь на 6 января. Всего, по данным Минобороны, атаку пытались совершить с помощью 13 дронов. Российские военные перехватили управление шестью беспилотниками боевиков. Оставшиеся семь дронов сбил зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1».

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