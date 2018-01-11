Учителя съели новогодний подарок школьницы из Нижнего Тагила

Жительница Нижнего Тагила пожаловалась, что ее 13-летняя дочь так и не получила новогоднего подарка, хотя родители сдавали на него деньги.

Перед праздниками со всех учеников учреждения собрали по 315 рублей, после чего школу закрыли на карантин. На учебу дети вернулись только после каникул — 9 января. Тогда и выяснилось, что подарка для школьницы в учреждении нет.

«Учитель сказала ей, что за подарком надо было прийти в каникулы и забрать его домой», — сообщает портал eg.ru.

Позже классный руководитель призналась, что подарок съели учителя. И пообещала, что деньги школьнице обязательно вернут.

Такой ответ не устроил мать девочки. По ее словам, ребенок знал и надеялся, что после новогодних каникул получит свой подарок, но в итоге оказался разочарован.

Ранее, в январе, школьную учительницу из американского штата Луизиана арестовали за то, что она пожаловалась на низкие зарплаты.