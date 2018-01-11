Мужчина погиб при несчастном случае после аварии в Тамбовской области

Мужчина погиб вследствие несчастного случая сразу после аварии в деревне Знаменке в Токаревском районе Тамбовской области, сообщил руководитель Жердевского межрайонного следственного отдела Алексей Ильин.

Инцидент произошел вчера, 10 января, в районе 21:40, возле реки Платы. Автомобилем Daewoo Nexia под управлением 45-летнего мужчины двигался по левой стороне дороги с краю оврага. Транспортное средство стало съезжать в сторону и застряло на склоне, сообщило ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Находившийся в машине пассажир, 54-летний житель Тамбова, решил попробовать ее вытолкнуть обратно на проезжую часть. Он встал у переднего бампера автомобиля, находившегося внизу, в этот момент водитель отпустил сцепление, и транспорт покатился на мужчину.

В результате дорожно-транспортного происшествия и несчастного случая мужчина-пассажир получил тяжелые телесные травмы. Водитель вызвал скорую помощь, и пострадавший был госпитализирован. От полученных травм он скончался в больнице. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего и проводят проверку.