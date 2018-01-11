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Липецкого депутата Конаныхина выпустили из СИЗО

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Суд в Липецке принял решение освободить из СИЗО подозреваемого в мошенничестве депутата регионального облсовета и экс-главу местного филиала ПАО «МРСК Центра» Александра Конаныхина. Он будет находиться под домашним арестом до 11 февраля. Осведомленные источники ИА «Абирег» предполагают, что смягчение меры пресечения может быть связано с тем, что депутат мог начать сотрудничать со следствием и давать показания о подельниках.

Следствие полагает, что Конаныхин, будучи заместителем гендиректора ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» («МРСК Центра») и директором ее филиала Липецкэнерго с февраля 2009 по ноябрь 2015 года, подписал не менее 15 договоров с подконтрольными ему компаниями. Контракты предполагали аренду недвижимости для размещения подразделений и работников филиала, а также аренду и закупки автотранспорта.

Ущерб составил около 400 млн рублей. В ходе обысков дома у депутата были изъяты деньги (3 млн в рублевом эквиваленте) и большое количество ювелирных изделий из золота. Также у бывшего директора «Липецкэнерго» нашли более 10 раритетных автомобилей.

Как писал портал iz.ru, депутата городской думы Пскова, бизнесмена Олега Брячака обвиняют в мошенничестве на 200 млн рублей. По версии следователей, в 2011–2013 годах Брячак через подконтрольные фирмы незаконно получил кредиты, тем самым причинив ущерб коммерческому банку.

Ранее СМИ сообщили о задержании гендиректора «Воентелекома» Александра Давыдова по подозрению в хищении около 500 млн рублей в ходе реализации госконтрактов с Минобороны.  

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