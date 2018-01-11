Путин назвал провокацией попытку обвинить РФ во вмешательстве в итальянские выборы

Президент России Владимир Путин заявил, что не видит смысла во вмешательстве в выборы в Италии. Слухи об этом — провокация, которая направлена на разрушение связей двух стран.

Об этом он сказал 11 января на встрече с журналистами в редакции «Комсомольской правды».

«Нам в голову не приходит вмешиваться в чьи бы то ни было выборы, в том числе — в Италии», — отметил глава государства.

Ранее в разговоре Путин заявил, что утверждения о вмешательстве России в выборы в США — полные чушь и бред.