Жители Тверской области могут повлиять на проект благоустройства

В Тверской области планируется в этом году привести в порядок общественные пространства. Работы проводятся в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Граждане могут повлиять на список объектов. Предложения от жителей принимаются до 9 февраля. В марте состоится окончательное голосование.

«Муниципальным образованиям необходимо по максимуму участвовать в программе, это очень важно», — цитируют «Тверские ведомости» главу региона Игоря Руденю. Общий бюджет программы в 2018–2022 гг. составит порядка 1,8 млрд рублей. Будут благоустроены 90 общественных территорий и 30 парков.

В 2017 году в Тверской области привели в порядок 23 объекта в Твери, Удомле, Кувшиново, Западной Двине, Спирово, Жарковском, поселках Калашниково Лихославльского района и Великооктябрьский Фировского района, Бежецке, Калязине, Кашине, Нелидово, Старице и Сонково.