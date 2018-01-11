Путин рассказал, что лично следит за ходом конкурса «Лидеры России»

Конкурс «Лидеры России» не является конъюнктурным проектом, власти будут и дальше «широко работать» по их поиску. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями печатных СМИ и информагентств.

Президент рассказал, что лично следит за ходом конкурса. Он заявил, что был удивлен большим количеством желающих принять участие в конкурсе.

«Это значит, интерес очень большой и ничего общего с конъюнктурой текущего политического процесса не имеет», — сказал Путин.

«Лидеры России» — это открытый конкурс для руководителей нового поколения. 300 финалистов проекта получат образовательные гранты в размере 1 млн рублей.