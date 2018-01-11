Президент России Владимир Путин рассказал о попытках США вмешиваться в дела других стран.

«Никто не любит, когда вмешиваются в их внутренние политические вопросы и дела. Особенно это не любят наши американские друзья», — сказал президент.

При этом он отметил, что сами США регулярно вмешиваются в дела других государств. И предупредил, что они должны быть готовы к ответной реакции.

«Если уж они сами везде свой нос суют, то они должны быть готовы к тому, что должны быть в состоянии отвечать на определенные вызовы, которые они сами, собственно говоря, стимулируют», — заявил Путин.