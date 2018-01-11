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США отказали в визе начальнику сербского Генштаба

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Министерство обороны Сербии заявило, что ждет объяснений со стороны США после отказа в американской визе начальнику сербского Генштаба. Об этом заявил глава военного ведомства Александр Вулин.

«Мы не получили официального объяснения, запрашивали его, и будем снова запрашивать от посольства США в Сербии. С большим нетерпением ожидаем, что нам сообщат, как это возможно, что генералу Диковичу отказано в визе по приглашению американской стороны, а не по его запросу или от армии Сербии», — приводит его слова «РИА Новости».

Глава Генштаба Сербии генерал Любиша Дикович ранее получил официальное приглашение американской стороны для участия в Конференции начальников генштабов по борьбе с экстремистскими организациями. Мероприятие прошло 23-24 октября в Вашингтоне.

По информации Минобороны Сербии, отказ в визе произошел без объяснения причин. 

Вулин выразил надежду, что США рассмотрит решение в новом свете, «потому что это отношение к первому человеку нашей армии и отношение к нашему государству в целом».

Как предполагают сербские СМИ, причина отказа — присутствие генерала на в российско-белорусских учениях «Запад-2017», которые прошли в сентябре прошедшего года в Белоруссии. 

 

 

 

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