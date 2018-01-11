«Псковавиа» задолжала работникам более 2,6 млн рублей

В Псковской области возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы сотрудникам ОАО «Псковавиа». Как установили следователи, сумма долгов превышает 2,6 млн рублей. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

В настоящее время принимаются меры к обеспечению погашения задолженности. В действиях руководства обнаружены признаки преступления, предусмотренного в ст. 145.1 УК РФ. Работники не получали деньги более двух месяцев.

Долги федеральных государственных унитарных предприятий (ФГУП) перед сотрудниками по заработной плате совокупно составляют 350 млн рублей. Всем федеральным органам власти, имеющим подведомственные ФГУПы, необходимо до 1 марта погасить задолженности. Такое решение было принято 21 декабря на заседании правительства РФ. Также рассматривается возможность создания гарантийного фонда, средства которого в случае банкротства какой-либо организации будут использованы для выплаты долгов перед ее сотрудниками.