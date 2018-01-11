Розы и хризантемы зацвели зимой в Севастополе

Уличные цветы распустились в историческом центре Севастополя к середине января, сообщает «Новый Севастополь». На Приморском бульваре перед зданием драмтеатра имени Луначарского можно увидеть флоксы, на площади Нахимова — розы, а на проспекте Нахимова — хризантемы и настурции.

С начала зимы температура воздуха в Севастополе держится на отметке около +10 градусов. По прогнозу, с 14 января похолодает, однако минусовые значения продержатся всего несколько дней.

Как напоминает Крыминформ, в декабре на побережье Черного моря отцвели ландыши и подснежники, которые считаются символами прихода весны. Жители полуострова публиковали в преддверии Нового года снимки, на которых столбики термометра показывали +20 градусов.