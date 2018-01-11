В ФАС рассказали о картельных сговорах в электронном формате

За последние полгода ФАС России выявила 205 картельных сговоров. При этом, как заявил замруководителя ведомства Андрей Цариковский, картели переходят в электронный формат.

«Картели уходят, если можно так выразиться, в виртуальную реальность. Уже нет бумаги, уже нет встреч людей, часто уже о картельных нарушениях договариваются не люди, а, как мы их называем, роботы... компьютерные программы», — рассказал чиновник.

Больше всего картельных сговоров было выявлено в здравоохранении и при строительстве.



