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Губернатор американского штата рассказал об изменах жене

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Фото: Global Look Prees/Chris Kleponis
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Губернатор американского штата Миссури Эрик Грейтенс публично признался в супружеской измене. Вместе с женой они выпустили официальное заявление.

«Несколько лет назад, до того как Эрик Грейтенс был избран губернатором, он был неверен в нашем браке», — написала его супруга. 

При этом она отметила, что это было его личной ошибкой, которую он осознал.

«Эрик взял на себя ответственность, и мы разобрались с этим», — сообщила жена губернатора.  

Эрик Грейтенс, в свою очередь, отверг заявления бывшего мужа своей любовницы о том, что женщину шантажировали.

До этого скандала Грейтенс считался одним из перспективных политиков-республиканцев, уточняет «РИА Новости». Теперь он не планирует переизбираться на пост губернатора в 2020 году.

Для американских политиков супружеская измена считается важным промахом и зачастую приводит к отставке.

Осенью 2017 года эксперт раскрыл главный признак мужской измены. По его словам, мужчину чаще всего выдает его изменившийся в лучшую сторону внешний вид. 

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