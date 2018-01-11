СК Орловской области проведет проверку о нарушении прав льготников

Доследственную проверку по сообщениям СМИ о нарушении прав льготной категории граждан инициировали следственные органы СК РФ по Орловской области.

По информации ряда СМИ 67 федеральных и 23 региональных льготников не получили необходимые лекарственные препараты, так как должностные лица администрации Орловской области не заключили договора на поставку некоторых обезболивающих лекарственных препаратов, сообщает InfoOrel.

В результате следственными органами Следственного комитета РФ по Орловской области было принято решение провести доследственную проверку по факту возможных нарушений прав льготной категории населения. После окончания проверки в отношении должностных лиц будет принято процессуальное решение.