Кладбища Ростова получат около 25 млн рублей на содержание территорий, информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Торги между подрядчиками на проведение работ пройдут 29 января. Контракт будет действовать с момента подписания и до 25 декабря 2018 года. Всего подрядчик должен будет заниматься территориями 8 кладбищ. Для этого выделено 24,6 млн рублей, сообщила RostovGazeta.

В обязанности подрядчика по договору будут входить уход за территориями и могилами, обеспечение всех условий для проведения погребений погибших людей. Также он должен будет заниматься уборкой снега и мусора, выкашиванием травы, и другими видами работ по благоустройству.