Кладбища Ростова получат около 25 млн рублей на содержание
Кладбища Ростова получат около 25 млн рублей на содержание территорий, информация об этом размещена на сайте госзакупок.
Торги между подрядчиками на проведение работ пройдут 29 января. Контракт будет действовать с момента подписания и до 25 декабря 2018 года. Всего подрядчик должен будет заниматься территориями 8 кладбищ. Для этого выделено 24,6 млн рублей, сообщила RostovGazeta.
В обязанности подрядчика по договору будут входить уход за территориями и могилами, обеспечение всех условий для проведения погребений погибших людей. Также он должен будет заниматься уборкой снега и мусора, выкашиванием травы, и другими видами работ по благоустройству.