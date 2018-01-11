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Маркелов бросил писать стихи после заведения уголовного дела

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Фото: ТАСС/Щербак Александр
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Бывший глава Республики Марий Эл Леонид Маркелов в ходе заседания в суде заявил, что бросил писать стихи после заведения уголовного дела против него. Об этом корреспондент iz.ru сообщил из зала суда.

«Вдохновения нет. Такой беспредел происходит. Вы сами видели», — сказал Маркелов, уточнив, что раньше писал стихи, а теперь совсем забросил это дело.

Экс-главу Марий Эл обвиняют в получении взятки в размере 235 млн рублей, также на него заведено второе уголовное дело о хранении боеприпасов и их приобретении.

Ранее на заседании суда Маркеловпровел параллели между собой и экс-главой Минэкономразвития Алексеем Улюкаевым.

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