Проезд по реке решено перекрыть в Коми после провалов под лед

Опасную ситуацию на реке Печоре в районе Усть-Усы Коми разберет специальная комиссия. Власти Усинска планируют перекрыть проезд по реке. Напомним, за неделю на Печоре под лед провалились два автомобиля.

Как информирует ИА «Комиинформ», официальный зимник будет вскоре открыт за деревней Усть-Уса. Однако жители пользуются несанкционированной переправой, подвергая опасности свою жизнь. Ушедшие под воду машины пока еще не подняли на берег.

Администрация призывает граждан не выезжать на тонкий лед. Соответствующие объявления разместят в районе происшествия.