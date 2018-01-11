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Операции по пересадке костного мозга будут проводить в пензенском онкоцентре

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Уникальные операции по трансплантации костного мозга впервые начнут проводить в Пензенском областном онкологическом центре, сообщила пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

По словам главного врача онкологического диспансера Виталия Серебрякова, из резервного фонда президента было выделено 6 млн 209 тыс. рублей на ремонт гематологического отделения. После капитального ремонта там появится стерильный асептический блок, в котором будут осуществляться высокотехнологические операции по пересадке костного мозга, сообщает ИА «Пенза-пресс».

Стерильный асептический блок необходим в связи с проведением высокодозной химиотерапии, после которой происходит полное подавление иммунитета пациента. В Пензе подобная операция будет проведена впервые.

Предположительно, в год планируется осуществлять около 30 трансплантаций, для которых медперсонал диспансера пройдет обучение в Кирове и Санкт-Петербурге. На данный момент в России существует 14 центров, где возможны подобные операции.

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